شكرا لقرائتكم عماد النحاس يتعرض لحادث قوي وتهشم سيارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب لحادث قوي بسيارته دون أن يصاب بأذى ولكن أدى الحادث لتهشم السيارة.

واطمأن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي على صحة عماد النحاس المدير الفني، وأكد أن سلامة عماد النحاس هي الاهم، واشار المدير الفني للفريق بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية بعد ان نجاه الله من هذا الحادث الكبير.

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على الاطمئنان على سلامة عماد النحاس المدير الفني للفريق بعد تعرضه لحادث بسيارته، وفور علم رئيس النادي بالحادث اجرى اتصالا بالمدير الفني للاطمئنان على سلامته مقدما له كل التمنيات بالسلامة.

على جانب آخر، يجهو عماد النحاس، 6 ناشئين من قلعة ذئاب الجبل لخلافة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الإنجليزى حالياً، والذى شق طريقه مع الساحرة المستديرة من داخل قلعة الجبل الأخضر.

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وكان المقاولون قد صعد الثنائى محمد علي، ويوسف أبو هشيمة، قبل أن يضم إليهما بدرى طلبة، ويوسف حسن، وفضل أباظة، وتايسون، فى إطار خطة الجهاز الفنى للذئاب لمنح الأولوية لقطاع الناشئين فى تدعيم الفريق الأول، فى ظل ارتفاع أسعار اللاعبين مؤخراً.

وكان البدرى طلبة قد سجل هدف تعادل المقاولون فى اللقاء الودى الذى جمع ذئاب الجبل بأسوان، فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، كما شارك فضل أباظة فى المباراة وحصل على إشادة الجهاز الفني.

واتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب على تأجيل المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها غداً السبت بين الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، لتقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو، وذلك بعدما رفضت اللجنة الطبية إقامة اللقاء قبل خضوع الفريقين لمسحة طبية للكشف عن كورونا قبل المباراة بـ 48 ساعة، حيث كانت المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريقان يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار خطة أسوان والمقاولون لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً بسبب فيروس كورونا.