شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: "فيفا" منح الأندية الحق فى تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 20 إلى 25 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منح الأندية هذا الموسم الحق فى تخفيض عقود اللاعبين بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 % بسبب الأزمات المالية التى ضربت الأندية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء فى حالة الغاء الدورى أو استكماله.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الأندية من حقها تخفيض عقود اللاعبين بناء على تعليمات الفيفا الإستثنائية هذا الموسم بسبب جائحة كورونا والأزمات المالية التى تعرضت لها الأندية خلال هذا الموسم.

Advertisements

فى شأن مختلف، رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، طلب مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرا عبر الفيديو كونفرانس، بعقد الجمعية العمومية بحضور 225 ناديا بعد خطاب اللجنة الأولمبية برفض عقد الجمعية العمومية الا بنهاية الموسم حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من لهم حق الحضور.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية لمندوبى الفيفا أن هذا الأمر مرفوض لأنه يعرض الجمعية العمومية للبطلان خاصة بعد استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية بعد صدور القانون الجديد الخاص بمراكز الشباب وعدم توفيق أوضاعهم، بجانب أن أغلب الأندية لن ترضى عن اللائحة التى تقلص عدد الجمعية العمومية وسيتم رفض البنود التى وضعها اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة كى يتم تقليص الجمعية العمومية على أساسها.