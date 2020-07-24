بكري سليم: الزمالك تحول إلى نادٍ عالمي في عهد مرتضى منصور

جدة - عمرو شويل

قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أن مجلس ‏إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حقق طفرة كبيرة ‏لا ينكرها أحد.

وأضاف سليم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تحول لنادي عالمي في عهد ‏مرتضى منصور".‏.

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وواصل قائلا:"قد أختلف في بعض الأمور مع مرتضى منصور، ولكن ‏اختلافنا يكون داخل اغرف المغلقة وليس عبر شاشات الاعلام".‏ وأكمل:" من يريد الترشح ضد مرتضى منصور فليظهر لنا ماذا يستطيع ‏أن يفعل من تطوير في النادي بعد الانجازات التي حققها المجلس ‏الحالي".‏

وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر لمجلس إدارة الزمالك على المنشاّت ‏العالمية التي شاهدهها في النادي خلال زيارته الأخيرة، مشدداً على أنه ‏سيكون على رأس الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.‏