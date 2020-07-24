شكرا لقرائتكم بكري سليم: الزمالك تحول إلى نادٍ عالمي في عهد مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حقق طفرة كبيرة لا ينكرها أحد.
وأضاف سليم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تحول لنادي عالمي في عهد مرتضى منصور"..
وواصل قائلا:"قد أختلف في بعض الأمور مع مرتضى منصور، ولكن اختلافنا يكون داخل اغرف المغلقة وليس عبر شاشات الاعلام". وأكمل:" من يريد الترشح ضد مرتضى منصور فليظهر لنا ماذا يستطيع أن يفعل من تطوير في النادي بعد الانجازات التي حققها المجلس الحالي".
وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر لمجلس إدارة الزمالك على المنشاّت العالمية التي شاهدهها في النادي خلال زيارته الأخيرة، مشدداً على أنه سيكون على رأس الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
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