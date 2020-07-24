تعرض عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لحادث سير

تعرض عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لحادث سير بسيارته دون أن يصاب بأذى، ولكن أدى الحادث لتهشم السيارة، واطمأن المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، على صحة المدير الفني. وأكد فتحى أن سلامة عماد النحاس هى الأهم، موضحا أن النحاس بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية بعد أن نجاه الله من هذا الحادث الكبير.

يجهز عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، 6 ناشئين من قلعة ذئاب الجبل لخلافة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الإنجليزى حالياً، والذى شق طريقه مع الساحرة المستديرة من داخل قلعة الجبل الأخضر، وكان المقاولون قد صعد الثنائى محمد علي، ويوسف أبو هشيمة، قبل أن يضم إليهما بدرى طلبة، ويوسف حسن، وفضل أباظة، وتايسون، فى إطار خطة الجهاز الفنى للذئاب لمنح الأولوية لقطاع الناشئين فى تدعيم الفريق الأول، فى ظل ارتفاع أسعار اللاعبين مؤخراً.

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