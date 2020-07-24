اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 24 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 24 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها اعتماد تشكيل قطاع الناشئين والاستقرار على إقامة ودية الفريق الأبيض مع وادى دجلة على ملعب بتروسبورت.
الزمالك يعلن تشكيل قطاع الناشئين بالنادى بقيادة طارق يحيى وبدر حامد
اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، بدر حامد مدير قطاع الناشئين، أحمد سمير مدير فني للقطاع.
ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99 وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000 وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001 ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002 وسيد حنفي لفريق 2003 ومدحت مكي لفريق 2004 وشريف خليل لفريق 2005 وأحمد كمال لفريق 2006.
الزمالك يشكل لجنة لتطوير البراعم بقيادة مصطفى نجم وعفت نصار
اعتمد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تشكيل لجنة لتطوير البراعم والأكاديميات خلال الفترة المقبلة، وتضم كلا من السيد سلامة وأيمن اليمني ومصطفى نجم وعفت نصار بجانب محمد صابر مدرب الأكاديمية، جاء ذلك عقب إعلان اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة والبراعم والأكاديميات فى ظل اهتمام مجلس إدارة النادي بدعم القطاع و تطويره.
الزمالك يحدد الثامنة مساءً موعداً لمواجهة دجلة على ملعب بتروسبورت
استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بالاتفاق مع نظيره بوادي دجلة على خوض المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين، يوم الأحد المقبل، باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً، نظرا لانشغال مقر نادى الزمالك فى ذلك اليوم بإقامة الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة ميزانية النادى التى ستقام على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين.
وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح بعد غد، الأحد، استعداداً لمواجهة دجلة فى مساء اليوم ذاته، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب وذلك بالمواجهة الودية التى جمعت الفريق الأبيض مع بيراميدز وانتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد.
الزمالك يستبعد مصطفى فتحى وبامبو من ودية وادى دجلة
استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة استبعاد مصطفى فتحى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، من حسابات المشاركة فى المباريات الودية حيث لن يشارك الثنائى فى مواجهة وادى دجلة، المحدد لها بعد غد، الأحد، وذلك بعد تعافى الثنائى من فيروس كورونا.
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