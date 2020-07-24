اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 24 / 7 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 24 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها اعتماد تشكيل قطاع الناشئين والاستقرار على إقامة ودية الفريق الأبيض مع وادى دجلة على ملعب بتروسبورت.

الزمالك يعلن تشكيل قطاع الناشئين بالنادى بقيادة طارق يحيى وبدر حامد

اعتمد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تشكيل لجنة لتطوير البراعم والأكاديميات خلال الفترة المقبلة، وتضم كلا من السيد سلامة وأيمن اليمني ومصطفى نجم وعفت نصار بجانب محمد صابر مدرب الأكاديمية، جاء ذلك عقب إعلان اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة والبراعم والأكاديميات فى ظل اهتمام مجلس إدارة النادي بدعم القطاع و تطويره.

الزمالك يحدد الثامنة مساءً موعداً لمواجهة دجلة على ملعب بتروسبورت

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بالاتفاق مع نظيره بوادي دجلة على خوض المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين، يوم الأحد المقبل، باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً، نظرا لانشغال مقر نادى الزمالك فى ذلك اليوم بإقامة الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة ميزانية النادى التى ستقام على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين.

وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح بعد غد، الأحد، استعداداً لمواجهة دجلة فى مساء اليوم ذاته، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب وذلك بالمواجهة الودية التى جمعت الفريق الأبيض مع بيراميدز وانتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد.