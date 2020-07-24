شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يصدم جيرالدو قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاعبه الأنجولي جيرالدو قبل أيام قليلة من استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلى فوزا عريضا على ضيفه سموحة بأربعة أهداف دون رد، فى الودية التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة.

سجل رباعية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، وأختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81.

وكشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، في تصريحات سابقة، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.

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وأكد وكيل جيرالدو: "اللاعب مرتاح مع الأهلي وهو الآن مركز تماما في الأهلي وإذا تلقى اللاعب عرضا سواء بالبيع أو الإعارة داخل أو خارج مصر، سيوافق طالما العرض مناسب ويرضيه ويرضي النادي الأهلي".

وأكد وكيل جيرالدو: "عقد جيرالدو مع الأهلي يحتوي على شرط جزائي واللاعب يتبقى في عقده 3 سنوات، فقد تعاقد الأهلي معه في يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف".

قدم الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، مستوى مميزا مع الفريق منذ انضمامه وساهم بشكل كبير في عدد من الأهداف القاتلة للشياطين الحمر وكانت ارقامه مبشرة، إلا أن رؤية فايلر في الأوقات الخيرة كانت برحيل اللاعب أو تسويقه على سبيل الإعارة.

ووضع اللاعب إدارة ناديه فى مأزق بعدما رفض العديد من العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية من أندية عربية، واصفاً إياها بالضعيفة، سواء على الصعيد المالى أو الفني، وشدد اللاعب على أنه لن يرحل إلا لأحد الأندية التى تُرضى طموحاته بتحقيق مكسب مالى بجانب الاستفادة الفنية ومن خلال اللعب لناد كبير، وتسبب موقف جيرالدو فى أزمة داخل النادى لأن الأخير يرغب فى تسويق اللاعب سريعاً من أجل الاستفادة بمكانه فى القائمة وضم لاعب أجنبى بدلاً منه خلال الصيف الجارى فى ظل عدم قناعة الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر بقدرات جيرالدو ومطالبته بالاستغناء عن اللاعب الأنجولي.

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولي والنادى الجزائري، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدوري الجزائري.