شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف 9 مباريات ودية استعدادا لاستنئاف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت معظم فرق الدورى الممتاز مباريات ودية فى الفترة الحالية، فى إطار تجهيز اللاعبين لعودة مسابقة الدورى المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد توقف دام طويلاً وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وكان آخر تلك المواجهات التى أقيمت اليوم الجمعة، بين الأهلي وسموحة على ملعب مختار التتش وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4 /0.

وعرضت قناة "أون تايم سبورتس" عددا من الأهداف التى أحرزت خلال 9 مواجهات ودية أقيمت فى الأيام الماضية، حيث يأمل كل فريق أن يستعيد لاعبيه حساسية المباريات فى أسرع وقت قبل عودة المنافسة من جديد.

وجاءت نتائج الوديات التسعة كالتالى..

أسوان 1 – 1 المقاولون

الإسماعيلى 1 – 1 أسوان

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الزمالك 5 – 1 سموحة

الاتحاد السكندرى 1 – 1 طنطا

الإسماعيلى 0 – 1 نادى مصر

الزمالك 0 – 1 بيراميدز

إنبى 1 – 1 أسوان

الاتحاد 2 – 0 حرس الحدود

الأهلى 4 – 0 سموحة