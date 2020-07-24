تعرف على موقف محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان وطاهر من الانضمام للمنتخب الأوليمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، موقف انضمام محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، بأنه سيتواجد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021، مضيفا: "محمد صلاح لاعب كبير وبكل تأكيد سيكون معنا وسنخاطب ليفربول قبل الأولمبياد للموافقة على ضمه ولكن إذا ناديه رفض فلن نتمكن من ضمه".

وعن انضمام محمود تريزيجيه المحترف بأستون فيلا الإنجليزى، قال غريب: "هو لاعب عالمى وسيحقق نجاحات أكبر، ومن المؤكد أنه مرشح بقوة فهو إضافة قوية".

وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن رمضان صبحى، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزى المعار إلى صفوف النادى الأهلى، لاعب مهم للغاية، وأحد أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية، ولكنه لن يكون متواجدا مع المنتخب الأولمبى الفترة المقبلة بعد الاتفاق مع حسام البدرى على ضمه للمنتخب الأول الذى يستعد لمباريات هامة سواء فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وأضاف شوقى غريب فى تصريحات تليفزيونية: "اتفقت مع حسام البدرى على ضم رمضان صبحى لصفوف المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو".

واستطرد غريب: "بالنسبة لاحتراف رمضان صبحى أو استمراره فى الأهلى سيحدده ناديه هيدرسفيلد فهو صاحب الحق الوحيد فى تحديد مستقبله".

وكشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن موقف طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب والمنتقل حديثا للنادى الأهلى، من الانضمام للمنتخب الأولمبى، حال عدم مشاركته مع الأهلى، حيث قال غريب: "طاهر محمد طاهر، لاعب مهم وعلى خلق كبير وأحد الركائز الأساسية"، ولكن إذا لم يشارك اللاعب مع الأهلى فسيدخل فى منافسة مع لاعبين آخرين بسبب عدم مشاركته وأثبات جدارته".