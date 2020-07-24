شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يطمئن على النحاس بعد تعرضه لحادث بسيارته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على الاطمئنان على سلامة عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تعرضه لحادث بسيارته، وفور علم رئيس النادي بالحادث أجرى اتصالا بالمدير الفني للاطمئنان على سلامته مقدما له كل التمنيات بالسلامة، وتعرض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لحادث قوي بسيارته دون أن يصاب بأذى ولكن أدى الحادث لتهشم السيارة.
واطمأن المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على صحة المدير الفني. وأكد فتحى أن سلامة عماد النحاس هي الأهم، موضحا أن النحاس بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية بعد أن نجاه الله من هذا الحادث الكبير.
وكان البدرى طلبة قد سجل هدف تعادل المقاولون فى اللقاء الودى الذى جمع ذئاب الجبل بأسوان، فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، كما شارك فضل أباظة فى المباراة وحصل على إشادة الجهاز الفني.
من ناحية أخرى، اتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب على تأجيل المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها غداً السبت بين الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، لتقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو، وذلك بعدما رفضت اللجنة الطبية إقامة اللقاء قبل خضوع الفريقين لمسحة طبية للكشف عن كورونا قبل المباراة بـ 48 ساعة، حيث كانت المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريقان يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار خطة أسوان والمقاولون لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً بسبب فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب، على أن يخوض أسوان اللقاء الودي الثاني أمام وادي دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضاً، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لكورونا بـ 48 ساعة.
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