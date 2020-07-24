شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد صلاح الدين، نجم الأهلى، ومنتخب مصر السابق، حقيقة دخول مسئولى القلعة الحمراء فى مفاوضات مع أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى ونادى ويست بروميتش، مؤكدًا إنه علم بوجود مفاوضات بين الطرفين من أجل جس نبض حجازى والتأكد من رغبته فى العودة وارتداء قميص المارد الأحمر من عدمه، وأضاف وليد صلاح خلال تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه فى حالة تأهل ويست بروميتش للدورى الإنجليزى سيكون من الصعب عودة حجازى للإيجيبشن ليج، وتدعيم دفاع المارد الأحمر فى الموسم الجديد.

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وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

وتلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأخطر المسئولون عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.