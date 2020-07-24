شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: يحق للأندية تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 25% هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منح الأندية هذا الموسم الحق فى تخفيض عقود اللاعبين بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، بسبب الأزمات المالية التى ضربت الأندية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء فى حالة الغاء الدورى أو استكماله.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الأندية من حقها تخفيض عقود اللاعبين بناء على تعليمات "فيفا" الاستثنائية هذا الموسم بسبب جائحة كورونا والأزمات المالية التى تعرضت لها الأندية خلال هذا الموسم.

Advertisements

فى شأن مختلف، رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، طلب مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرا عبر الفيديو كونفرانس، بعقد الجمعية العمومية بحضور 225 ناديا بعد خطاب اللجنة الأولمبية برفض عقد الجمعية العمومية إلا بنهاية الموسم حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من لهم حق الحضور.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية لمندوبى الفيفا أن هذا الأمر مرفوض لأنه يعرض الجمعية العمومية للبطلان خاصة بعد استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية بعد صدور القانون الجديد الخاص بمراكز الشباب وعدم توفيق أوضاعهم، بجانب أن أغلب الأندية لن ترضى عن اللائحة التى تقلص عدد الجمعية العمومية وسيتم رفض البنود التى وضعها اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة كى يتم تقليص الجمعية العمومية على أساسها.