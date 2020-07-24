مدرب الرجاء: غير مسموح عدم الفوز بالألقاب.. ننافس على الثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد همام:

وجه جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، رسالة للاعبيه قبل استنئاف المسابقات سواء كانت محلية أو قارية أو عربية.

السلامي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "LE360" المغربية، الجمعة، :"ننافس على ثلاث بطولات سواء كانت بطولة الدوري أو دوري الأبطال بجانب كأس محمد السادس للأبطال".

وتابع :"فريق الرجاء يمتلك لاعبين قادرين على هزيمة كل الخصوم، ونستطيع التعامل في كافة البطولات".

وأنهى :"تحدثت مع فريقي وأكدت لهم أننا أفضل فريق في الدوري، وغير مسموح لنا عدم الفوز بالألقاب هذا الموسم".

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الرجاء في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم يحتل الترتيب السادس برصيد 28 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوداد متصدر المسابقة، إلا أن الفريق البيضاوي لديه خمس مباريات مؤجلة.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، تأهل الرجاء إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي، ليضرب بطل المغرب موعدًا أمام الزمالك والذي فاز هو الآخر على الترجي بطل آخر نسختين من المسابقة القارية.

وينافس الرجاء أيضًا في البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأبطال)، ووصل الفريق الأخضر إلى دور الأربعة إلا أنه خسر لقاء الذهاب من الإسماعيلي بهدف دون رد جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف في لقاء أقيم على ملعب "الإسماعيلية".

ولم يستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد العربي على المواعيد النهائية بعد توقف المسابقتين عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).