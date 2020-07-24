الشيخ: هدفنا التتويج ولا يعنينا مكان أو نظام الأبطال.. والبيع أو الإعارة قرار الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد الشيح جناح الأهلي بأنهم لا يفكرون في أي شيء مما يدور حول آلية استكمال دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن هدفهم تحقيق اللقب، وقال أنه لا يركز إلا في عمله مع الفريق وسيتقبل قرار النادي إذا رأي بيعه أو اعارته الموسم المقبل.

وقال أحمد الشيخ في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية، تعليقًا على ما يدور بشأن دوري الأبطال: "نحن كلاعبين في قمة التركيز لتكون البطولة في الجزيرة ولا يفرق معنا اللعب في أي مكان وسنلعب بكل الظروف سواء مباراة واحدة أو مباراتين وهدفنا واحد وهو التتويج بالبطولة."

أما عن مستقبله مع الفريق، فقد قال: "بالنسبة لي أنا لا أفكر إلا في التركيز مع النادي لأننا مقبلين على فترة صعبة في مباريات الدوري ثم نصف نهائي إفريقيا وبعد انتهاء الموسم إذا كان النادي يرغب في خروجي على سبيل الإعارة أو البيع لا يوجد لدي مشكلة.. أنا أتدرب وأجتهد وأثق في الله."

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وتابع: "لا يوجد أي عروض أتت إلي بشكل شخصي، وإذا كان هناك أي نادي ستكون من خلال النادي، وأنا أحترم المكان الذي ألعب له وأحترم وجودي في الأهلي إلا إذا كان للأهلي رأي تاني."

وتحدث عن مواجهة سموحة بعد فترة طويلة من توقف المباريات: "ابتعدنا لفترة طويلة عن التدريبات ولعب الكرة، وهذه ظروف في غاية الصعوبة عندما تمر بها، ونلعب اليوم مباراة ودية بعد أكثر من 3 أشهر بدون المشاركة في أي مباراة وتمكنا من الاستفادة بقوة منافسة محترم مثل سموحة."

وأضاف: "لاعب الكرة عندما يبعد لفترة عنها يشتاق لها، وأنا بشكل شخصي كنت انتظر عودة الكرة في أقرب وقت، وأتمنى أن نصل إلى اللياقة المطلوبة في الوقت المناسب مع عودة المباريات الرسمية."

ووجه رساله لزميله حمدي فتحي الذي أصيب بفيروس كوروان: "في الأول والأخر نحن أشقاء وندعم الجميع وهذا ابتلاء ويجب أن نأخذ بالأسباب، والوضع صعب لكن لا يوجد شيء مستحيل وأتمنى من الله تعالي أن ينتهي هذا الأمر على خير لحمدي وكل من أصيب."