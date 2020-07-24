بالفيديو.. ملخص لمسات نجل أبو تريكة في أول ظهور مع العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دوّن أحمد محمد أبو تريكة، نجل محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي ومصر، الظهور الأول له مع فريق العربي، بعد مشاركته في مواجهة الغرافة اليوم الجمعة في الأسبوع الـ18 من الدوري القطري.

ودفع المدرب الأيسلندي هايمير هالجيرسون، المدير الفني للعربي القطري، بأحمد أبو تريكة كبديل في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة أملا في إنقاذ فريقه، لكن المباراة انتهت بفوز الغرافة (1-0).

وظهر صاحب الـ18 عاما بالقميص الذي يحمل الرقم "72"، في إشارة إلى جماهير الأهلي التي توفيت في أحداث بورسعيد عام 2012.

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وبات هذا الظهور هو الأول لأحمد أبو تريكة مهاجم فريق الشباب بالنادي مع الفريق الأول، بعدما تم استدعائه في الفترة الماضية إلى القائمة لأول مرة استعدادا لاستئناف الدوري القطري.

يُذكر أن أحمد أبو تريكة من مواليد عام 2001، ويشغل مركز الوسط المهاجم والمهاجم الصريح، وبدأ مشواره مع كرة القدم بنادي الصيد فرع الدقي وهو في العاشرة من عمره، قبل السفر لقطر.