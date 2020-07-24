أحمد الشيخ : رحيلي في يد الأهلي

قال أحمد الشيخ ، جناح أيمن فريق الأهلي ، إن فترة التوقف الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا كانت صعبة على الجميع. وأضاف الشيخ أن الأهلي خاض مباراة ودية قوية أمام سموحة بعد 4 شهور تقريباً بدون أي مباريات.
وأشار إلى أن الأهلي متشوق للعودةللمباريات ولاعب الكرة يريد أن يكون في المستطيل الأخضر باستمرار. وتمنى الشيخ سرعة الشفاء لزميله حمدي فتحي نجم وسط الفريق وكل المصابين بفيروس كورونا.
وعن مسألة رحيله عن الأهلي ، قال الشيخ:" لا أفكرفي مسألة رحيلي والأهلي صاحب القرار في هذه النقطة وكل تركيزي مع النادي ، البعض يحاول اختلاق الأخبار والأمور ولكن لا يوجد أي تواصل معي من أي فريق".
وأكد أن الجميع داخل الفريق كل تركيزه على تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب طويل ولا يهم الأهلي المكان الذي سيلعب به ولكن الأهم أن يتوج باللقب.
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