مبابي يخرج مصابا في مباراة نهائي كأس فرنسا

خرج اللاعب الفرنسي كليان مبابي، مصاباً، في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نظيره سانت إتيان، في اللقاء الذي يجمع بينهما علي ملعب دي فرانس، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم والجارية الأن بنهائي

كأس فرنسا.

خرج مبابي مصابا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول ليدخل بديلا له باولو سرابيا، بعد تعرضه للتدخل قوي من اللاعب بيرين نجم فريق

سانت إتيان، الذي طرد من المباراة بعد أن عاد الحكم إلي تقنية حكم الفيديو و أخرج له البطاقة الحمراء.

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وحدث مشادات بين لاعبي الفريقين بعد تدخل بيرين القوي علي مبابي، ليأتي الحكم ويهدأ الأجواء، ثم بعده لعب فريق سانت إتيان بخشونة علي لاعبي سان جيرمان.