باريس سان جيرمان يكتفي بهدف في شباك سانت إيتيان بالشوط الأول

انهى فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول من مباراته أمام نظيره سانت إيتيان ، متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين على استاد دو فرانس في نهائي كأس فرنسا.

سجل الهدف نجم الفريق نيمار في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء .

وشهد تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان الدفع بالقوة الضاربة للفريق حيث ضم كل من

كيلور نافاس في حراسة المرمى .

ثيلو كيرير و تياجو سيلفا و ماركينيوس و ميتشل باكر في خط الدفاع.

آنخل دي ماريا و لياندرو باريديس و إدريسا جانا جوي و نيمار في خط الوسط .

ويقود الهجوم الثنائي كيليان مبابي و ماورو إيكاردي.

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و يجلس على دكة البدلاء كل من

سيرخيو ريكو و بريسنل كيمبيمبي و كولين داجبا و لايفين كورزاوا و أندر هيريرا و ماركو فيراتي و يوليان دراكسلر و بابلو سارابيا و إريك ماكسيم تشوبو موتينج .

في حين ضم تشكيل سانت إيتيان لمواجهة باريس سان جيرمان كل من:

حراسة المرمى: جيسي مولان .

الدفاع: تيموتي كولودجيتشاك – لويك بيرين – ويسزلي فوفانا – ماتيو ديبوشي .

الوسط: يفان ماكون – يان مفيلا – مهدي كامارا – رياض بودبوز – دينيس بوانجا .

الهجوم: رومان هاموما .