باريس سان جيرمان يكتفي بهدف في شباك سانت إيتيان بالشوط الأول

انهى فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول من مباراته أمام نظيره سانت إيتيان ، متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين على استاد دو فرانس في نهائي كأس فرنسا.
سجل الهدف نجم الفريق نيمار في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء .
وشهد تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان الدفع بالقوة الضاربة للفريق حيث ضم كل من:
كيلور نافاس في حراسة المرمى .
ثيلو كيرير و تياجو سيلفا و ماركينيوس و ميتشل باكر في خط الدفاع.
آنخل دي ماريا و لياندرو باريديس و إدريسا جانا جوي و نيمار في خط الوسط .
ويقود الهجوم الثنائي كيليان مبابي و ماورو إيكاردي.
و يجلس على دكة البدلاء كل من:
سيرخيو ريكو و بريسنل كيمبيمبي و كولين داجبا و لايفين كورزاوا و أندر هيريرا و ماركو فيراتي و يوليان دراكسلر و بابلو سارابيا و إريك ماكسيم تشوبو موتينج .
في حين ضم تشكيل سانت إيتيان لمواجهة باريس سان جيرمان كل من:
حراسة المرمى: جيسي مولان .
الدفاع: تيموتي كولودجيتشاك – لويك بيرين – ويسزلي فوفانا – ماتيو ديبوشي .
الوسط: يفان ماكون – يان مفيلا – مهدي كامارا – رياض بودبوز – دينيس بوانجا .
الهجوم: رومان هاموما .
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