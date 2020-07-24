أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لإي سي ميلان، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا، علي ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي. وقاد زلاتان إبراهيموفيتش تشكيلة ميلان والت جاءت كالتالي:- في حراسة المرمي: دنورما. Advertisements الدفاع: ديفي كالابريا – سيمون كيير – ماتيو جابيا – لاكسالت. الوسط: فرانك كيسي – لوكس بيليا – سايليما يكيرس. الهجوم تشالهان أوجلو- أنتي ريبيتش- زلاتان إبراهيموفيتش. ويسعي ميلاان لفوز علي أتالانتا في مباراة اليوم، لتعويض خسارته أمامهم في الدور الأول من الدوري الإيطالي بخماسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يقود تشكيل ميلان لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.