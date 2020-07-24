اتحاد جدة يخسر من ضمك وديا

حقق فريق ضمك فوزا علي نظيره فريق إتحاد جدة بنتيجة هدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأحرز هدف التقدم الوحيد لفريق ضمك أيمن حجيلي في الدقيقة 87 من عمر المباراة الودية. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.

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