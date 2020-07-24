الشباب يفوز على العدالة بخماسية وديا

حقق فريق الشباب السعودى فوزا علي فريق العدالة بنتيجة خمسة مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن أستعدادات الأندية لاستئناف دوري كأس ضمن أستعدادات الأندية لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر. مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر. يحتل نادي الشباب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٢ نقطة.

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