رئيس المقاولون العرب يطمئن على النحاس بعد تعرضه لحادث بسيارته

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على الاطمئنان على سلامة عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تعرضه لحادث بسيارته.

وفور علم رئيس النادي بالحادث اجرى اتصالا بالمدير الفني للاطمئنان على سلامته مقدما له كل التمنيات بالسلامة.

وتعرض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لحادث قوي بسيارته دون أن يصاب بأذى ولكن أدى الحادث لتهشم السيارة. بعد تعرضه لحادث بسيارته.وفور علم رئيس النادي بالحادث اجرى اتصالا بالمدير الفني للاطمئنان على سلامته مقدما له كل التمنيات بالسلامة.وتعرض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لحادث قوي بسيارته دون أن يصاب بأذى ولكن أدى الحادث لتهشم السيارة.

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