نجاة عماد النحاس من حادث سير مروع

تعرض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لحادث قوي بسيارته دون أن يصاب بأذى ولكن أدى الحادث لتهشم السيارة.

واطمأن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على صحة المدير الفني واكد فتحي ان سلامة عماد النحاس هي الاهم.

وقال فتحي ان المدير الفني للفريق بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية بعد ان نجاه الله من هذا الحادث الكبير. لتهشم السيارة.واطمأن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على صحة المدير الفني واكد فتحي ان سلامة عماد النحاس هي الاهم.وقال فتحي ان المدير الفني للفريق بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية بعد ان نجاه الله من هذا الحادث الكبير.

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