جاريدو يفاضل بين 4 لاعبين من الوداد للخروج من ورطة “الناهيري”

يسعى المدير الفني لفريق الوداد “خوان كارلوس جاريدو” إلى تجربة بعض الأسماء في الفترة القادمة لقيادة خط دفاع الفريق، خلفًا للمدافع المتميز “محمد الناهيري” الذي رفض الانضمام لتدريبات الوداد في الشهر الحالي، بسبب انتهاء تعاقده بشكل رسمي هذا الصيف.

وبأت محاولة رئيس نادي الوداد “سعيد الناصيري” لتمديد عقد الناهيري، بالفشل الذريع، وسط غضب جماهيري عارم من أنصار الفريق، خاصة أن اللاعب يعتبر من أفضل اللاعبين في الفريق طيلة الموسم الجاري.

ويمتلك محمد الناهيري عدة عروض من أندية خليجية، سواء في السعودية أو قطر، علاوة على أن هناك عرض احترافي في فرنسا وآخر في تركيا عن طريق أحد وكلاء اللاعب.

خلفاء الناهيري في الوداد؟

قالت تقارير مغربية إن جاريدو يقوم حاليا بتجربة بعض اللاعبين في مركز “قلب الدفاع” بدلاً من الناهيري، ويدرس بعض الخيارات المتاحة لقيادة دفاع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالاضافة لما تبقى من مباريات الدوري المغربي.

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وكشفت الصحف المغربية عن عدة أسماء مرشحة لقيادة دفاع الوداد أمثال “عبداللطيف نوصير وأيوب عملود وبدر كادارين وعادل الرحيلي”.

وسيقوم جاريدو، بتجربة الرباعي المذكور في المباراتين القادمتين للوداد أمام مولودية وجدة ونهضة بركان ضمن مواجهات الدوري المغربي.

ويسعى مدرب الوداد للوصول إلى التوليفة الأفضل، حيث يتركز تفكيره حاليا على مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتى ستقام خلال سبتمبر القادم بنظام الذهاب والإياب بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالعودة للنظام السابق بدلا من لعب مباراة واحدة على أرض محايدة.