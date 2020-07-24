بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان واتالانتا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ميلان واتالانتا” ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 24-7-2020 في الجولة الـ 36، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “ميلان واتالانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، وقناة سكاي سبورت كالتشيو 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي ميلان “سان سيرو”.

يحتل “ميلان” المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن الخامس “روما”، وبفارق نقطتين ايضًا عن صاحب المركز السابع “نابولي”.

في المقابل يحتل “اتالانتا” المركز الثاني برصيد 74 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر “يوفنتوس” الذي سيواجه “سامبدوريا” الأحد القادم، وبفارق نقطة واحدة صاحب المركز الثالث “الإنتر” الذي سيواجه جنوى غدًا السبت.

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وانتهت آخر مواجهة بين “ميلان واتالانتا” في الدوري الايطالي بفوز القديسين بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جيويس” يوم 22 ديسمبر 2019.

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ميلان 1-1 اتالانتا

????️ملعب سان سيرو (ميلان)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 36)

جارية الآن

???? أهلاً بكم في هذه التغطية المباشرة لأحداث مباراة ميلان وأتالانتا في قمة الجولة 36 من الدوري الايطالي على ملعب سان سيرو.

من الدوري الايطالي على ملعب سان سيرو. كل ما عليك فعله لمتابعة هذا اللقاء بشكل سليم هو تحديث الصفحة كل 60 ثانية فقط..ليصلك كل جديد وأهم الأحداث

يصحبكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر“

???? ⬛️ تشكيلة ميلان اليوم : دوناروما – سيمون كاير – جابيا – دييجو لاكسايت – كالابيرا – فرانك كيسييه – بيليا – ريبيتش – هاكان تشالهان أوغلو – سايليمايكيرس – إبراهيموفيتش

دوناروما سيمون كاير جابيا دييجو لاكسايت كالابيرا فرانك كيسييه بيليا ريبيتش هاكان تشالهان أوغلو سايليمايكيرس إبراهيموفيتش ???? ⬛️ تشكيلة أتالانتا اليوم : جوليني – تولوي – كالدارا – ديجيمسيتي – فريولير – دي رون – هاتيبوير – جوسانس – مالينوفسكي – أليخاندرو جوميز – دوفان زاباتا.

جوليني تولوي كالدارا ديجيمسيتي فريولير دي رون هاتيبوير جوسانس مالينوفسكي أليخاندرو جوميز دوفان زاباتا. يدير هذا اللقاء الحكم “دوفيري”

1″ صافرة بداية المباراة..

4″ بوووووووووووووم…تصويبة صاروخية من لاعب أتالانتا “مارتن دي رون” من حوالي 25 ياردة مرت فوق المقص الأيسر لمرمى ميلان، أفزعت الحارس دوناروما الذي قفز عليها لتأمينها..

7″ عرضية رائعة من أليخاندرو جوميز إثر ركلة حرة مباشرة … وجدت رأس زاباتا الذي حولها فوق العارضة بعيدة عن مرمى ميلان.

8″ أوووووووووه…انطلاقة مذهلة من آليخاندرو جوميز في العمق الدفاعي لميلان، قبل أن يصوب بباطن قدمه اليسرى جوار القائم الأيسر بقليل.

13″ ريبيتش يتحصل على خطأ من الجهة اليسرى بعد تعرضله للعرقلة من أحد مدافعي أتالانتا..

14″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول…هاكان تشالهان أوغلو يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة بالقدم اليمنى من أقصى الجهة اليسرى، تسكن الزاوية اليسرى لمرمى أتالانتا بشكل جميل.

19″ تصوووووووووويبة!! دييجو لاكسايت يجرب حظه من على خط ال18 لمنطقة جزاء أتالانتا، تمر تصويبته جوار القائم الأيسر بعدما لمسها الحارس جوليني..

23″ بيليا يعرقل مالينوفسكي داخل منطقة جزاء ميلان..والحكم يلجأ إلى تقنية الفار للتأكد من اللقطة

24″ أوووووووه…ركلة جزاء بعد اللجوء إلى الفار ..

24″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط ميلان بيليا ..

24″ ❌ دونارررررروما روووووعة…يتصدى لركلة الجزاء من مالينوفسكي الذي سدد على الجهة اليسرى لدوناروما.

30″ ضغط شرس جدًا من أتالانتا في خط الوسط على جميع لاعبي ميلان.

34″ ⚽️ جووووووووووووول…زاباتا يسجل هدف التعادل 1/1 لأتالانتا بعد متابعة لتسديدة ارتطمت في جسد أحد مدافعي ميلان داخل المنطقة.

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