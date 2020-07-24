كارتيرون يعلن موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، عن موعد مباراة وادي دجلة الودية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدير الفني لفريق الزمالك “باتريس كارتيرون“، على خوض مواجهة دجلة الودية يوم الأحد القادمة، في الثامنة مساءًا، على ملعب بتروسبورت.

وقرر كارتيرون خوض المباراة بعيدا عن ملعب الزمالك بمقر النادي، في ظل ارتباط النادي بالجمعية العمومية لمناقشة ميزانية النادي والتي ستقام على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وكان الزمالك قد لعب مباراتين وديتين، حيث فاز على سموحة (5-1) بينما خسر من بيراميدز بنتيجة (صفر -1 ).

وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف تدريباته صباح الأحد، استعداداً لمواجهة دجلة فى مساء اليوم ذاته..

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وأنهى كارتيرون معسكر فريق الزمالك الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب، بالمواجهة الودية التى جمعت الفريق الأبيض مع بيراميدز.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 6 أغسطس المقبل في افتتاح مواجهاته بمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام على ملعب برج العرب، ثم سيخوض لقاء آخر مع طلائع الجيش يوم 10 من نفس الشهر.

وينتظم لاعبو فريق الزمالك فى معسكر مغلق جديد بدءا من يوم الإثنين المقبل، فى برج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل.

وسيحصل الفريق على راحة أول أيام عيد الأضحى ثم ينتظم الفريق فى معسكر مغلق أخر فى برج العرب لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.

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