بث مباشر | شاهد باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في كأس فرنسا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “باريس سان جيرمان وسانت إيتيان” ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 24-7-2020 في نهائي كأس فرنسا.

تُنقل مباراة “باريس سان جيرمان وسانت إيتيان” على قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش، 21:10 بتوقيت مصر، 22:10 بتوقيت السعودية، على ستاد دي فرانس.

تأهل “باريس سان جيرمان” إلى المباراة النهائية بعد تغليه على “ليون” في دور نصف النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “غروباما ستايديوم” يوم 4 مارس 2020.

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وسيسعى النادي الباريسي إلى استعادة اللقب بعد خسارته الموسم الماضي امام فريق “رين”، وكان قبلها قد فاز بالكأس 4 مرات على التوالي ليصل إلى اللقب الـ 12 في تاريخه.

في المقابل انتزع “سانت إيتيان” بطاقة التأهل من حامل اللقب “رين”، بعدما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ويتطلع الخُضر إلى تحقيق الكأس الغائبة عن خزائن الفريق منذ 44 عام.

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