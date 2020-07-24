بث مباشر | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في كأس فرنسا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “باريس سان جيرمان وسانت إيتيان” ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 24-7-2020 في نهائي كأس فرنسا.

تُنقل مباراة “باريس سان جيرمان وسانت إيتيان” على قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش، 21:10 بتوقيت مصر، 22:10 بتوقيت السعودية، على ستاد دي فرانس.

تأهل “باريس سان جيرمان” إلى المباراة النهائية بعد تغليه على “ليون” في دور نصف النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “غروباما ستايديوم” يوم 4 مارس 2020.

وسيسعى النادي الباريسي إلى استعادة اللقب بعد خسارته الموسم الماضي امام فريق “رين”، وكان قبلها قد فاز بالكأس 4 مرات على التوالي ليصل إلى اللقب الـ 12 في تاريخه.

في المقابل انتزع “سانت إيتيان” بطاقة التأهل من حامل اللقب “رين”، بعدما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ويتطلع الخُضر إلى تحقيق الكأس الغائبة عن خزائن الفريق منذ 44 عام.

ويتصدر “باريس سان جيرمان” سجل بطولات كأس فرنسا برصيد 12 لقب، ويأتي في المركز الثاني “مارسيليا” بعشرة ألقاب، وفي المركز الثالث فريق “ليل” بستة ألقاب، ويحتل “سانت إيتيان” المرتبة الرابعة برصيد 6 ألقاب، بينما حققت أندية “ليون وموناكو وار سي باريس وريد ستار” اللقب خمس مرات.

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باريس سان جيرمان 1-0 سانت إيتيان

????️ستاد دي فرانس (سان دوني)

????كأس فرنسا (النهائي)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو من حضراتكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة باريس سان جيرمان: كايلور نافاس – كيرير – تياجو سيلفا – ماركينيوس – باكير – دي ماريا – باريديس – إدريسا جاي – نيمار جونيور – ماورو إيكاردي – كيليان مبابي.

كايلور نافاس – كيرير – تياجو سيلفا – ماركينيوس – باكير – دي ماريا – باريديس – إدريسا جاي – نيمار جونيور – ماورو إيكاردي – كيليان مبابي. ???? دكة البدلاء: سيرجيو ريكو – شوبو موتينغ – دراكسلر – أندير هيريرا – بريسنال كيمبيمبي – لايفن كورزاوا – بابلو سارابيا – ماركو فيراتي.

سيرجيو ريكو – شوبو موتينغ – دراكسلر – أندير هيريرا – بريسنال كيمبيمبي – لايفن كورزاوا – بابلو سارابيا – ماركو فيراتي. ???? تشكيلة سانت إيتيان: مولين – ديبوتشي – بيران – فوفانا – كولودزيكاك – كمارا – مفيلا – يافان ماكون – رياض بودبوز – بوانجا – هاوما.

مولين – ديبوتشي – بيران – فوفانا – كولودزيكاك – كمارا – مفيلا – يافان ماكون – رياض بودبوز – بوانجا – هاوما. ???? دكة البدلاء: ستيفان بايتش – هارولد موكودي – جيان كراسو – إيمين موفيك – يافان نوبا – ماكسينز ريفيرا – ارنو نوردين – وهبي الخزري.

ستيفان بايتش – هارولد موكودي – جيان كراسو – إيمين موفيك – يافان نوبا – ماكسينز ريفيرا – ارنو نوردين – وهبي الخزري. رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حاضرًا في لقاء اليوم، حيث نزل إلى أرض الملعب وألقى التحية على حكام المباراة ولاعبي الفريقين رفقة رئيس نادي باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” ورئيس سانت إيتيان “رولاند روميير”.



إيمانويل ماكرون تحدث مع لاعبو باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، وتقدم لهم بالشكر عن إلتزامهم بفترة الحجر الصحي اثناء انتشار فيروس كورونا في البلاد.



وقف لاعبي الفريقين وكل من داخل الملعب دقيقة حداد على ضحايا فيروس كورونا، كما تقدم الجميع بالتحية إلى جميع الطواقم الطبية على مجهودهم خلال الفترة الماضية.



“1???? بداية المباراة..

“2???? بطاقة صفراء في وقت مبكر جدًا على لاعب سانت إيتيان يافان ماكون بعد تدخل قوي على نيمار.

“4???? اوووووووووووووووووه – العارضة تحرم بوانجا من تسجيل الهدف الاول لفريق سانت إيتيان بعد مجهود فردي رائع من الجناح الأيسر.

“10 اللعب يتوقف بسبب اصابة الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان ثيلو كيرير.

“13⚽جووووووووووووووووووووووول – الهدف الاول لباريس سان جيرمان عن طريق نيمار.

“14 قصة الهدف – مبابي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها مولين لترتد إلى نيمار الذي سددها قوية لترتطم بالعارضة وتسكن الشباك.

“16 نافاس يُنقذ باريس من هدف التعادل بعد مجهود فردي رائع وتسديدة أروع من المهاجم هاوما.

“17 يبدو ان الظهير الايمن للنادي الباريسي ثيلو كيرير لن يستكمل المباراة.

“18 ضربة حرة مباشرة لصالح سانت إيتيان من مكان جيد يتولى تنفيذها بودبوز ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن إيكاردي يبعدها إلى الركينة.

“20????تبديل اول اضطراري لباريس سان جيرمان بخروج المُصاب ثيلو كيرير ودخول كولين داجبا.

“21 كاد هاوما يسجل هدف التعادل برأسية قوية ولكن نافاس وقف لها سدًا منيعًا.

“24 اووووووووووه – دي ماريا يروض تمريرة باريديس بشكل رائع ويطلق تسديدة قوية تصدى لها مولين ببراعة وأبعدها إلى الركنية.

“26 اشتباك عنيف بين لاعبي الفريقين الآن بعد تدخل قوي على كيليان مبابي من قائد سانت إيتيان لويك بيران.

“26???? بطاقة صفراء على لويك بيران بسبب تدخله القوي على مبابي.

“29???? بطاقة صفراء على لاعب باريس لياندرو باريديس بعد اشتباكه مع لاعبي سان إيتيان.

“29????بطاقة صفراء على رميان هاوما ايضًا.

“29????بطاقة صفراء على لاعب باريس ميتشيل باكير هو الاخر.

“30 حكم المباراة يعود إلى الفار لمشاهدة تدخل لويك بيران على مبابي.

“30???? بطاقة صفراء على لاعب باريس سان جيرمان ماركو فيراتي الذي يجلس على دكة البدلاء بعد حديثه مع حكم المباراة اثناء مشاهدته لقطة اصابة مبابي.

“31????الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه قائد سانت إيتيان لويك بيران بعد تدخله العنيف على مبابي.

“33 مبابي لن يستكمل المباراة، يبدو ان اصابته قوية حيث حدث إلتواء في قدمه اليمنى بعد تدخل بيران.

“34???? بالفعل التبديل الاضطراري الثاني لباريس سان جيرمان بخروج المصاب مبابي ودخول بابلو سارابيا.

“34????تبديل لسانت إيتيان لتعويض طرد بيران بخروج لاعب خط الوسط يافان ماكون ودخول المدافع هارولد موكودي.

“35???? بطاقة صفراء على مدافع باريس ماركينيوس.

“37???? بطاقة صفراء على مهدي كمارا بعد تدخل قوي على باريديس.

“39 حكم المباراة يتحدث مع قائد باريس سان جيرمان تياجو سيلفا وقائد سانت إيتيان من أجل تهدئة زملائهم.

“42 سبع بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء في ظرف عشر دقائق!! قد يكون رقم قياسي جديد.

“45 حكم المباراة يضيف سبع دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 دي ماريا يسدد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة يتصدى لها مولين ويبعدها إلى الركنية.

“45+2 تسديدة من بابلو ساربيا من مسافة بعيدة تصل سهلة في يد الحارس.

“45+5 يتبقى دقيقتين على نهاية الشوط الاول ومازال سان جيرمان متقدم بهدف مقابل لا شيء.

“45+6 كاد إيكاردي يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من نيمار لولا تألق مولين الذي أبعدها إلى الركنية.

“45+7 صافرة نهاية الشوط الأول.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 بداية الشوط الثاني..

“45 تبديلان دفعة واحدة لسانت إيتيان بخروج المهاجم رميان هاوما ودخول التونسي وهبي الخزري، وخروج مهدي كمارا ودخول يافان نيو نوبا.

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