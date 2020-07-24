الأهلي يهزم سموحة برباعية نظيفة وديا.. وكهربا نجم اللقاء ومشاركة شكري والعربي

حقق الأهلي فوزاً ساحقاً على ضيفه سموحة برباعية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، استعدادًا لعودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

نُقلت مباراة “الاهلي وسموحة” على القناة الرسمية للنادي الأهلي، وانطلقت في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مختار التتش” بالنادي الأهلي.

وعلى ملعب مختار التتش افتتح “محمود كهربا” أهداف المباراة فى الدقيقة 43، حيث جاء الهدف بعد تسديدة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الهاني سليمان إلى كهربا الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالشباك.

وأضاف مروان محسن الهدف الثاني للأهلي فى الدقيقة 50، وجاء الهدف بعد ان تلاعب محمود كهربا بمدافعي سموحة داخل منطقة الجزاء ومرر كرة على طبق من ذهب إلى مروان محسن الذي سددها في شباك عمر صلاح.

وفى الدقيقة 80 أحرز محمود كهربا الهدف الثالث للأهلي وثاني أهدافه من جملة جماعية رائعة، بدءها أحمد الشيخ بتمريرة إلى أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء الذي مررها إلى السولية والاخير مهد الكرة بالكعب إلى محمود كهربا ليسددها قوية على يمين عمر صلاح.

وبعد دقيقة واحدة اختتم أهداف المباراة جونيور أجاي فى الدقيقة 81، وجاء الهدف بعد ان روض مروان محسن تمريرة أحمد الشيخ وسددها قوية لترتد من جسد عمر صلاح والقائم إلى جونيور أجاي الذي وضعها في الشباك بكل سهولة.

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وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني، وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجي.

كما دفع رينيه فايلر بعدد من اللاعبين البدلاء أمثال علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شكري وأحمد فتحي والعربي بدر ومروان محسن وجونيور أجايي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لفريق “الأهلي”، منذ انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط الكروي في مصر، منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وسيلعب “الأهلي” مباراة ودية أخرى بخلاف مواجهة “سموحة” اليوم، إذ يواجه فريق “الجونة” يوم 28 يوليو في اخر مبارياته الودية قبل مواجهة فريق “إنبي” في بطولة الدوري المصري يوم 9 أغسطس.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات بطولة الدوري، التي ستعود يوم 6 أغسطس المقبل، وكذلك مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يتم استئناف البطولتين بعد توقف الدوري فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

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