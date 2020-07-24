الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي



حددت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، موعد انطلاق واختتام الموسم الكروي الجديد 2020-2021.



وقالت الرابطة في تغريدة على تويتر إن اتفاقا جرى بين جميع الأندية المشاركة في الدوري الممتاز على بدء البطولة في 12 سبتمبر المقبل، على أن تختتم في 23 مايو من العام المقبل.



وأضافت أنها ستواصل المشاورات بشأن تحديد جدول المسابقة.



وسينتهي الموسم الحالي بإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدوري يوم الأحد.



واستؤنف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في 17 يونيو الماضي، بعد توقف استمر لأكثر من 100 يوم بسبب جائحة كورونا.



ونجح ليفربول في احراز لقب الموسم الحالي، للمرة الأولى منذ 30 عاما.

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