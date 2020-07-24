رياضة | حجازي يوجه رسالة للجماهير بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حجازي يوجه رسالة للجماهير بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد حجازي نجمنا المصري المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون والذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، على الاحتفال بهذا الحدث المميز.

وعاد وست بروميتش ألبيون رسميا إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم، رغم التعادل مع كوينز بارك رينجرز بنتيجة 2-2 في الأسبوع الأخير من دوري التشامبيونشيب يوم الأربعاء الماضي.

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وجاء احتفال حجازي بعد أن كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "بعد عامين صعبين، أود أن أشكر بصدق كل من ساهم في تحقيق هذه اللحظة.. عدنا إلى حيث ننتمي!".

وسجل أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون هدفا وحيدا في 16 مباراة لعبها مع الفريق الإنجليزي.