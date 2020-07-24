رياضة | بـ 65 مليون يورو.. مانشستر سيتي يقترب من خطف الصفقة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ 65 مليون يورو.. مانشستر سيتي يقترب من خطف الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي يعتبر أحد أهم أهداف مانشستر سيتي الرئيسية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مانشستر سيتي قدم عرضًا أولياً تبلغ قيمته 65 مليون يورو من أجل التعاقد مع كوليبالي.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي يرغب في الحصول على ما لا يقل عن 75 مليون يورو من أجل السماح لكوليبالي بالرحيل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات خاليدو كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا على رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.