رياضة | خاص - نجم الاتحاد السكندري :عودة الدوري قرار دولة.. وطموحي تحقيق بطولة مع زعيم الثغر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - نجم الاتحاد السكندري :عودة الدوري قرار دولة.. وطموحي تحقيق بطولة مع زعيم الثغر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث السيد سالم لاعب ظهير أيسر نادي الاتحاد السكندري، عن عودة الدوري المصري، وطموحه مع الفريق السكندري خلال الفترة القادمة.

وقال سالم في تصريحات خاصةلـ "الخليج 365 الرياضي" :" عودة الدوري قرار دولة والجميع عليه أن يحترمه، ونتمني جميعا الشفاء للجميع من فيروس كورونا وللاعبي الإنتاج الحربي والمدير الفني كابتن مختار مختار".

وأضاف لاعب زعيم الثغر :"طموحي أن نعيد نادي الاتحاد السكندري لمكانته الطبيعية وتحقيق بطولة معه والمشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم القادم".

وأتم تصريحاته :" كابتن طلعت مدرب مخضرم ومحترم وله تاريخ كبير وهو ابن من أبناء نادي الاتحاد وصنع الفارق معنا، وأتمني أن يحقق بطولة مع الفريق".