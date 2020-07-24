رياضة | السيد سالم لـ"الخليج 365 الرياضي": أتمني أن يتوج أي فريق مصري ببطولة إفريقيا.. والشناوي الأنسب لحراسة مرمي المنتخب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السيد سالم لـ"الخليج 365 الرياضي": أتمني أن يتوج أي فريق مصري ببطولة إفريقيا.. والشناوي الأنسب لحراسة مرمي المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السيد سالم لاعب ظهير أيسر نادي الاتحاد السكندري، عن الحارس الأنسب لحراسة عرين منتخب مصر، وعن النادي الذي سيًتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، بالإضافة إلى حديثه عن حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

وقال السيد سالم في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"أتمني أن يتوج أي فريق مصري ببطولة إفريقيا سواء الأهلي أو الزمالك فكلامها ناديان كبار ولهم شأنهم في القارة الإفريقية".

وعن أنسب حارس يستحق حراسة المنتخب قال، :" محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأحق بحراسة مرمي الفراعنة، نظرًا للمستويات الثابتة التي يقدمها رفقة الفريق الأحمر، لكن يوجد حراس آخرين يحتاجون إلى فرصة مثل عماد السيد حارس الإتحاد السكندري وأحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد عواد حارس نادي الزمالك ويوجد الكثير أيضا".

واختتم لاعب زعيم الثغر تصريحاته قائلًا :" حسام البدري له تاريخه وعلى مستوى عالي جدا وسيصنع الفارق مع منتخب مصر في المرحلة المقبلة".