رياضة | فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل رامي ربيعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل رامي ربيعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر طلب من إدارة الأهلي سرعة التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك من أجل تدعيم خط الدفاع.

وتعرض مدافع الفريق رامي ربيعة للإصابات المتكررة في الفترة الماضية بالإضافة إلى إصابة سعد سمير والمرجح عودته إلى المشاركة في المباريات في نهاية العام الحالي.

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ويطمح فايلر في التعاقد مع مدافع جديد، حيث هناك العديد من البدائل المطروحة أمامه سواء أسامة جلال نجم دفاع إنبي أو أحمد بيكهام نج دفاع وادي دجلة.

وطالب فايلر إدارة القلعة الحمراء أن تكون الأولوية للتعاقد مع باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي على الرغم من صعوبة المهمة.

ورفض السويسري فايلر مؤخرًا فكرة الاستعانة بالمعارين في الوقت الراهن سواء محمد عبد المنعم المعار لسموحة أو محمود الجزار المعار إلى الجونة.