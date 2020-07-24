رياضة | توخيل يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر توخيل يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاءت تشكيلة الفريق الباريسي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: كيلور نافاس الدفاع: ثيلو كيرير – تياجو سيلفا – ماركينيوس – ميتشل باكر Advertisements الوسط: آنخل ديد ماريا – لياندرو باريديس – إدريسا جانا جوي – نيمار الهجوم: كيليان مبابي – ماورو إيكاردي ويسعي باريس سان جيرمان بقيادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الفوز والتتويج ببطولة كأس فرنسا، وذلك بعد حصد بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم التي تم منحها للفريق الباريسي عقب إلغاء الموسم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيلة فريقه الرسمية، التي ستواجه سانت إيتيان بعد قليل، في نهائي كأس فرنسا.