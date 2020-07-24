رياضة | قائد أتالانتا: ذهبت مع نجلي إلى غرفة ملابس يوفنتوس لالتقاط صورة مع رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قائد أتالانتا: ذهبت مع نجلي إلى غرفة ملابس يوفنتوس لالتقاط صورة مع رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أليخاندرو جوميز نجم أتالانتا عن واقعة قيامه بالذهاب إلى غرف خلع الملابس في يوفنتوس برفقة نجله لالتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو.

ونقلت صحيفة "A BOLA" البرتغالية الرياضية اليومية، عن اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، قوله: "إنه لاعب عظيم. أراد ابني التقاط صورة معه. تمكنا بمساعدة باولو ديبالا من الوصول إلى غرفة تغيير الملابس. لقد كان مذهلا، بدا وكأنه دمية جميلة! مثل كين من باربي!".

وأنقذ كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس من الهزيمة أمام ضيفه أتالانتا المتألق، في تلك المباراة التي جمعتهما يوم السبت 11 يوليو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Advertisements

وأحرز رونالدو "صاروخ مادير" هدفي "البيانكونيري" من ركلتي جزاء، في الدقيقتين (55 و90) من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، وانتهت بالتعادل (2-2).

ويتربع يوفنتوس على عرش صدارة الدوري برصيد 80 نقطة، وبات قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ باللقب للمرة التاسعة على التوالي.

بينما يشغل أتالانتا مركز الوصافة، برصيد 74 نقطة، ويفتتح مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة 36 للكتالتشيو"، بمواجهة مضيفه ميلان، صاحب المركز السادس، برصيد 59 نقطة.