رياضة | حماد طلبة لـ "الخليج 365": عودة الدوري في صالح الأهلي والزمالك.. وإف سي مصر وطنطا سيعانوا من أجل البقاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حماد طلبة لـ "الخليج 365": عودة الدوري في صالح الأهلي والزمالك.. وإف سي مصر وطنطا سيعانوا من أجل البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حماد طلبة نجم نادي الزمالك السابق وبتروجت حاليًا، عن رأيه في عودة الدوري المصري في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، بالإضافة الفرق المستفادة من إستئناف المسابقة والفرق الأكثر ضررا من هذا الأمر.

وقال طلبة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" لا أوافق على قرار إستكمال الدوري المصري في ظل الظروف الصعبة التي نمر بيها، واللاعبين كانوا غير مستعدين لعودة الدوري في الوقت الراهن، وكان من الممكن لعب بطولة الكأس فقط".

Advertisements

وأضاف :"يحتاج اللاعبين فترة إعداد للعودة من جديد لاستئناف المسابقة لا تقل عن ٣ أشهر، ولك بسبب فترة الراحة التي أخذوها لفترة طويلة، وستعاني جميع الفرق بشكل كبير بعد العودة للمباريات".

وواصل حديثه :"الأهلي والزمالك أكثر الأندية المستفيدة من إستكمال النشاط لأنهم يشاركون في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم لاعب الأبيض السابق تصريحاته قائلًا :" يوجد فرق ستعاني بشكل كبير مثل فرق إف سي مصر وطنطا لأن تعرضوا للظلم وسط هذه الظروف، فلديهم إصابات كثيرة وكل فريق يعتمد علي 11 لاعبًا أو 13 بشكل أساسي ولن يتحملوا ضغط المباريات، لذلك أرفض عودة الدوري".