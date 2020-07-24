رياضة | بنزيما يسخر من رئيس الاتحاد الفرنسي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بنزيما يسخر من رئيس الاتحاد الفرنسي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، على تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، التي أطلقها الأخير تجاه مهاجم منتخب الديوك السابق، مشيدا بدوره في حسم لقب الليجا مع الملكي، ومستواه المميز هذا الموسم.

وقال بنزيما ردا على تصريحات لو جريت، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "أُفضّل أن أضحك".

Advertisements

وتطالب العديد من الأصوات داخل فرنسا، بعودة بنزيما مرة أخرى إلى اللعب مع منتخب بلاده، وذلك بعد غياب استمر لمدة 5 سنوات كاملة.

وانقطعت العلاقات تمامًا بين بنزيما ولو جريت، خصوصا بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الاتحاد الفرنسي في وقتٍ سابق، وتأكيده أن مسيرة كريم قد انتهت مع منتخب فرنسا مهما قدم اللاعب من مستويات مميزة، وتم استبعاد بنزيما من تمثيل منتخب الديوك بشكل نهائي، منذ فضيحة شريط الابتزاز الجنسي، والتي تورط فيها اللاعب مع زميله السابق بالمنتخب ماثيو فالبوينا.

و وتوج بنزيما مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، وسجل 21 هدفًا، ليحل ثانيًا في قائمة هدافي الليجا بفارق 4 نقاط خلف ليونيل ميسي.