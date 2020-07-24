رياضة | الريشة الطائرة يعلن سلبية مسحات كورونا للاعبي المنتخب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الريشة الطائرة يعلن سلبية مسحات كورونا للاعبي المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، سلبية المسحة الأولى التي خضع لها لاعبي المنتخب الوطني للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبي المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

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ومن جانبه أكد مسؤولي الاتحاد أن جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري جاءت مسحاتهم سلبية.

وكانت المسحة الأولى قد أخذت منذ أيام من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل مقر اتحاد اللعبة بمدينة نصر بمقر الإتحادات الرياضية.

ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للمشاركة ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.