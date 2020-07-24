رياضة | الزمالك يخوض مرانه غدًا في الخامسة مساءً

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخوض مرانه غدًا في الخامسة مساءً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي تعديل موعد عودة الفريق للتدريبات عقب نهاية معسكر الإسكندرية والذي استمر لمدة أسبوعين استعدادا لعودة النشاط الرياضي.. حيث سيخوض الفريق مرانه غدا في ملعب النادي بميت عقبة في تمام الخامسة مساء استعدادا لمواجهة وادي دجلة وديا بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في تمام الثامنة من مساء الأحد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق معسكرا جديدا في الإسكندرية يوم الاثنين تتخلله مواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل بملعب الجيش ببرج العرب .

وتلقى الزمالك خسارة بهدف دون رد خلال مواجهة بيراميدز الودية.