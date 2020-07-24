رياضة | مدرب أستون فيلا يتحدث عن المواجهة المصيرية ضد وست هام يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب أستون فيلا يتحدث عن المواجهة المصيرية ضد وست هام يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث داين سميث المدير الفني لأستون فيلا عن مواجهة فريقه المقبلة أمام وست هام والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

سميث قال في المؤتمر الصحفي للمباراة :"سخوض اللقاء بنفس الإيمان والثقة كما فعلنا في الأسابيع الأخيرة، إذا فعلنا ذلك نستطيع الانتصار على وست هام".

وأضاف :"لقد كانت فترة صعبة جداً على اللاعبين أن تأتي لتلعب في فترة قصيرة وباستعداد أقل من الوضع الطبيعي، أمامنا آخر لقاء الآن ونعلم أنه لقاء كبير جدًا".

وأوضح :"نحن نتحكم بمصيرنا وهذا ما أردنا أن يحدث قبل المباراة الأخيرة، لقد كان الأمر أقرب لأن يكون مصيرنا بأيدي الآخرين ولكن النتائج أتت من مصلحتنا".