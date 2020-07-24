رياضة | التعادل السلبي يحسم مباراة طنطا وإنبي استعدادا لعودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم مباراة طنطا وإنبي استعدادا لعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل، المباراة التي جمعت بين فريقي طنطا وإنبي الودية ، التي اقيمت علي ستاد بتروسبورت ، ضمن إستعدادات الفريقين لاستئناف الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة مسجلة علي قناة أون تايم سبورت في تمام الثامنة مساءا اليوم، وذلك نظرآ لنقل مباراة الأهلي التي أقيمت في نفس الموعد.

يذكر أن هذة المباراة هي الثانية للفريق الطنطاوي بعد أن تعادل إيجابيا مع الإتحاد السكندرس بهدف لكل فريق، وذلك ضمن الإستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر إن إتحاد الكرة قرر استئناف الدوري المصري الممتاز من جديد ، بعد غياب خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.