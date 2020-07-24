شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لتطوير البراعم والأكاديميات بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تشكيل لجنة لتطوير البراعم والأكاديميات الفترة المقبلة. وتضم اللجنة كل من السيد سلامة، وأيمن اليمني، ومصطفى نجم، وعفت نصار، بجانب محمد صابر، مدرب الأكاديمية. وجاء ذلك عقب إعلان اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة والبراعم والأكاديميات في ظل اهتمام مجلس إدارة النادي بدعم القطاع وتطويره. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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