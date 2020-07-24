شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص رقم «72».. نجل «أبوتريكة» يسجل مشاركته الأولى مع العربي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل أحمد أبوتريكة نجل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، ظهوره الأول مع فريق العربي، اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره الغرافة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري القطري.

وشارك أبوتريكة، في الدقيقة 79 من المباراة التي انتهت بخسارة العربي بهدف نظيف بديلا ليوسف عبدالرازق، وارتدى صاحب الـ19 عاما قميصا يحمل رقم 72 في إشارة إلى عدد شهداء النادي الأهلي.