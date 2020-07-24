شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يرد على أنباء رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أحمد الشيخ، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ترددت حول رحيله عن الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

وقال الشيخ، عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «أركز في الوقت الحالي مع الأهلي والعودة لخوض منافسات الدوري، كذلك الأدوار الحاسمة من عمر دوري الأبطال».

وأوضح جناح الأهلي: «الكرة توقفت لمدة 4 شهور في جميع دول العالم، ولكن البعض أطلق شائعات رحيلي عن النادي».

واستطرد حديثه قائلاً: «لم أتلقى أي عروض في الفترة الماضية، وأحارب من أجل البقاء ضمن صفوف الأهلي، فهو أمر يشرفني، إلا إذا كان لإدارة النادي رأيًا آخر».

وفاز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة مساء اليوم الجمعة، في مباراة ودية تحضيرية استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز.

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