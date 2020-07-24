شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مران الغد في الخامسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعديل موعد عودة الفريق للتدريبات عقب نهاية معسكر الإسكندرية والذي استمر لمدة أسبوعين استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

ويخوض الفريق مرانه غدا في ملعب النادي بميت عقبة في تمام الخامسة مساء، استعدادا لمواجهة وادي دجلة وديا بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في تمام الثامنة من مساء الأحد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق معسكرا جديدا في الإسكندرية يوم الاثنين تتخلله مواجهة طلائع الجيش، الأربعاء المقبل، بملعب الجيش ببرج العرب.