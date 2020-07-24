شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي ينتقل إلى الأهلي عبر بوابة «الخليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق تم بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وإبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، يحدث بموجبه إعارة باهر المحمدى، لاعب الدراويش، لأحد الدوريات العربية بالخليج لمدة 6 شهور، على أن يتنقل بعدها لصفوف الأهلى، وذلك بهدف امتصاص غضب جماهير الدراويش التي طالبت الإدارة بعدم بيع اللاعب للقلعة الحمراء والاحتفاظ به لحاجة الفريق إلى جهوده، باعتباره أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفنى في المباريات.

وأضافت المصادر أن الأهلي يحتفظ بعقود مبدئية لضم المحمدي لضمان انضمامه للفريق بعد فترة الإعارة القصيرة، وشددت المصادر على أن لجنة التعاقدات تسابق الزمن للانتهاء من ملف الصفقات التي طلبها رينيه فايلر، المدير الفنى، لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الحالية، بينما استعجلت اللجنة رد نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بخصوص العرض المقدم من الأهلى بدفع 3 ملايين إسترلينى للتعاقد النهائى مع رمضان صبحى الذي تنتهى إعارته لصفوف الأهلى.

من ناحية أخرى، سادت حالة من القلق داخل النادى عقب إعلان اتحاد الكرة إيجابية عينة حمدى فتحى، لاعب الفريق، بعد خضوعه لمسحة كورونا الأربعاء الماضى، ما دفع الجهاز الطبى بالفريق لرفع حالة الطوارئ لمتابعة حالة باقى اللاعبين المخالطين لفتحى، ورفض النادى الاقتناع بنتيجة العينة وقام أمس بعمل مسحة جديدة للاعب للتأكد من إيجابية العينة، كما تقرر عمل المسحة السادسة للفريق غدا الأحد؛ في إطار اتخاذ النادى كافة الإجراءات الاحترازية قبل استنئاف الدورى، فيما طلب وليد أزارو، لاعب الفريق، السماح له بالبقاء في المغرب فترة من الوقت ورفض العودة حالياً لرغبته في الحصول على أكبر قسط من الراحة بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الاتفاق السعودى.