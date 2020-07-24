شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير يوفنتوس تطالب برحيل «ساري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن جماهير يوفنتوس طالبت إدارة النادي بضرورة رحيل المدير الفني ماوريسيو ساري عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجارى، بسبب تذبذب نتائج الفريق إلى جانب عدم تقديم مستوى فنى جيد مع الفريق منذ توليه المهمة الفنية للسيدة العجوز.

وقالت الصحيفة إن إدارة اليوفى بدأت في البحث عن مدير فنى جديد لتولى المهمة الفنية للفريق في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن الأرجنتينى بوكيتينو، المدير الفنى السابق لتوتنهام، هو الأقرب لتولى هذا المنصب.

في سياق آخر، ذكرت شبكة «سكاواكا» الإنجليزية أن أودينيزى حقق فوزه الأول على ملعبه أمام يوفنتوس، في الدورى الإيطالى، للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتحديد منذ شهر إبريل عام 2010، بثلاثية نظيفة.

وتسبب فوز أودينيزى في تأجيل تتويج اليوفى بلقب الدورى الإيطالى هذا الموسم 2019- 2020، للمرة التاسعة على التوالى.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 80 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالى، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتالانتا، صاحب المركز الثانى، برصيد 74 نقطة، وإنتر ميلان الثالث برصيد 73 نقطة، ولاتسيو الرابع برصيد 69 نقطة، فيما يأتى أودينيزى في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.

وذكرت شبكة «أوبتا»، المتخصصة في الأرقام القياسية والإحصائيات، أن الدولى الهولندى ماتياس دى ليخت، مدافع اليوفى، حقق رقمًا قياسيًا، حيث بات أصغر مدافع في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى «بيج فايف» يسجل أربعة أهداف أو أكثر هذا الموسم 2019- 2020.

ونجح دى ليخت، صاحب الـ20 عاما، في تسجيل 4 أهداف بقميص السيدة العجوز خلال مشاركته في 28 مباراة بالدورى الإيطالى الموسم الجارى.

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من جانبه، اعترف ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، بأن الخسارة أمام فريق أودينيزى، 2- 1، مساء الخميس، جاءت بسبب «الافتقاد للتنظيم وعدم التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة لرغبتنا في تحقيق الفوز، ومن ثم التتويج بلقب المسابقة».

وقال سارى، في تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس» الإيطالية: «فقدنا تنظيمنا وشكلنا في الدقائق الأخيرة من المباراة، بسبب رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز، والتتويج بلقب الدورى الإيطالى».