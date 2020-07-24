شكرا لقرائتكم سر مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة لمدة 90 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في مباراة سموحة الودية التي انتهت اليوم برباعية نظيفة.

وحقق الأهلي فوزا عريضا على ضيفه سموحة بأربعة أهداف دون رد، في الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة.

سجل رباعية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، وأختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81.

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وبالرغم من النجاح الكبير للأهلي في المباراة الا أن المدير الفني رينيه فايلر اعتمد على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بشكل كامل طيلة الدقائق التسعين وهذا يعود الى أن اللاعب سيكون بعيداً عن الفريق لفترات طويلة ولا يوجد مانع من الخوف بشأن تعرض اللاعب للإجهاد خاصة وان صادر بحقه قرار الإيقاف لمدة 10 مباريات نتيجة المشاكل التي حدثت في مباراة السوبر المصري أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

ورفض المدير الفني للفريق منح كهربا أي وقت للالتقاط الأنفاس في المباراة وفضل استمرار اللقاء حتى النهاية خاصة وانه كان محور نجاح الفريق في الهجمات بشكل كبير.