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غوميز يبقى في الهلال لعامين إضافيين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل يوم الجمعة تجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق، لسنتين دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد.

ونشر الهلال عبر حسابه في "تويتر" مقطعا مرئيا يوضح تجديد عقد المهاجم لسنتين. وكان غوميز قد انتقل إلى الهلال في صيف 2018 قادما من غلطة سراي التركي، ليحقق برفقة الفريق بطولة دوري أبطال آسيا 2019 وأفضل لاعب في البطولة وهدافها، كما أنهى ترتيب الهدافين في الموسم الماضي في ثالث الترتيب برصيد 21 هدفا.

ويستعد الهلال لعودة دوري كأس للمحترفين أغسطس المقبل، إذ يتصدر الترتيب العام بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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